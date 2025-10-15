Глобалисты не уйдут, не развязав Третью мировую – учёный

Максим Столяров.  
15.10.2025 21:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 3257
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина, ЯО


Среди западных глобалистов много настоящих уголовников, которые готовы на что угодно ради сохранения власти и избежания суровой ответственности.

Об этом на канале «День ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Среди западных глобалистов много настоящих уголовников, которые готовы на что угодно ради сохранения власти...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если кто-то считает, что западники никогда не пойдут на войну, потому что это грозит их уничтожением, то это отчасти верно. Да, они не пошли бы на войну, если бы не ситуация, которая сложилась сегодня в западном мире.

К власти всё чаще и больше приходят правые, которые отодвигают глобалистов. И глобалисты боятся потерять все рычаги влияния. А самый большой рычаг влияния для них – это контроль над ФРС, над станком, так называемым, который печатает деньги.

Вот сейчас в Чехии пришли к власти антиглобалисты, хотя и не пророссийские. В Польше то же самое, Навроцкий – антиглобалист, хоть и русофоб. Значит, речь идет именно о внутриевропейских проблемах, а не связанных с Россией», – сказал Сорокин.

«Глобалисты на грани падения, как сила, которая контролирует мир, и за это они могут пойти на самые крайние и радикальные меры, в том числе и на развязывание Третьей мировой войны.

Потому что у них нет другого выхода. Речь идёт не только об их капиталах, но и о жизни многих из них. Потому что уголовные дела после прихода антиглобалистов в мировом масштабе, которые будут против них открыты, могут быть настолько жестокими, и такие факты вскроются, начиная с воровства триллионов долларов, и заканчивая сожительством с несовершеннолетними на различных островах», – подытожил он.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить