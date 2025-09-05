Главный страх бандеровцев: Лишь бы Китай не перекрыл поставки дронов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия наращивает производство оружия, что позволит ей вести боевые действия на территории Украины достаточно долго.

Об этом в эфире львовского канала НТА заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В таком темпе они еще могут вести войну достаточно долго. Они наращивают», – заявил Костенко.

Он призвал понимать, что весь ВПК России рассчитан на войну с 30 странами НАТО, потому «в таком режиме они могут дальше вести войну». Кроме того, было сказано, что не являются критичными для ВС РФ потери бронетехники, поскольку она «теряет свою актуальность на поле боя» из-за дронов.