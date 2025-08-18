Европейцы у Трампа были ожидаемо воинственными. Удивила только Финляндия

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Не долгосрочное соглашение, как ранее предлагали Владимир Путин и Дональд Трамп, а перемирие и усиление армии Украины – вот какие тезисы озвучило большинство европейских лидеров в начале открытой для прессы встречи по Украине в Вашингтоне.

«Если быть честными, мы хотим увидеть перемирие. Я не могу представить нашу крупнейшую встречу без перемирия», – сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Итальянка Джорджа Мелани обвинила Россию в том, что, якобы, Москва все время СВО отказывалась от диалога с европейцами.

«Италия на стороне Украины. Италия хочет предложить мир на основе пункта 5 устава НАТО», – сказала Мелани.

Традиционно петушился Эммануэль Макрон:

«Мы хотим мира для всего континента. Первое, что должно быть, – это сильная украинская армия».

Выступивший следом британский премьер Кир Стармер, как и Макрон, упомянул о «коалиции желающих» – странах, ранее выразивших готовность направить своих «миротворцев» на территорию Украины (МИД РФ только накануне встречи заявил, что этот шаг НАТОвцев приведет к «неконтролируемой эскалации).

Из общей канвы выбилось выступление президента Финляндии Александра Стубба – тот напомнил, что его страна воевала с Россией и накануне, и во время Второй Мировой, однако в 1944 году нашла способ построить взаимоотношения с Москвой.

«Напомню, что «финляндизация» Украины (нейтралитет + признание стратегических интересов крупного соседа) предлагалась Киеву ещё и в 2022 году, и задолго до, но кому-то захотелось повоевать и показать России её место», – поясняет международник Александр Наумов.

Сам Трамп выразил надежду, что сегодняшние переговоры и дальнейшие созвоны с Москвой могут дать результат «через неделю-две».

После этого участники заседания продолжили без присутствия журналистов.

Политолог Марат Баширов считает, что на закрытой части встречи европейцы «замотают Трампа болтовней и отпетляют, чтобы только выиграть время», в итоге «военные действия не остановятся», а от России хозяин Белого дома услышит: «Мы же тебе говорили».

Политолог Сергей Марков соглашается, что никаких хороших предложений ждать не следует – даже если вдруг европейцы согласятся на вывод ВСУ из Донбасса.