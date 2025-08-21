Европейцы не поняли Трампа – француз о радостном и опасном заблуждении в ЕС

Европейские лидеры, побывавшие в Белом доме, неправильно интерпретировали слова президента США Дональда Трампа по поддержке гипотетического ввода европейских войск на Украину. Они заявили, что интервенция будет поддержана американской авиацией, тогда как речь шла только о транспортных услугах.

Об этом военный обозреватель Галлахер Фенвик заявил в эфире французского кабельного телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С американской стороны я был немного сбит с толку разговорами про ПВО. На самом деле нужно быть осторожным с трактовкой высказываний Дональда Трампа. Он говорит об авиаперевозках. Это не поддержка, а логистика — вы занимаетесь перевозкой войск, снаряжения, припасов. Поддержка – это когда вы бомбите и перехватываете. Я не верю, что американский президент поддержал, чтобы американские самолеты были задействованы в миссиях по перехвату и бомбардировке», – сказал Фенвик.

Он напомнил, что на Аляске Трамп изменил свое мнение и больше не настаивает на немедленном прекращении огня, а соглашается с идеей президента РФ Владимира Путина о необходимости заключения полноформатного мирного договора.

