«Двоепопый» Вучич уже воюет против России, – военкор Коц

Пугающий европейской войной президент Сербии Александр Вучич, который все не может определиться, чью сторону он займет в случае конфликта, уже по факту участвует в нем против России. Доказательство – поставки сербского оружия и боеприпасов европейским странам, которые потом передаются Украине.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вучич вообще в последнее время просто фонтанирует какими-то братскими, в кавычках, заявлениями. Тут недавно он объявил, что Сербия хочет больше продавать Европе боеприпасов, потому что они очень много их производят. А что там будет с ними делать Европа, их не касается, даже если эти снаряды пойдут на Украину. Кстати, примечательно, что это заявление было сделано как раз сразу после того, как Трамп ввел против нас нефтяные санкции. То есть Вучич понял, что, блин, дешёвой нефти теперь не будет», – напомнил военкор.

Вучич, настаивающий на вступлении Сербии в Евросоюз, обрекает свою страну на переход в антироссийский лагерь:

«Если ты вступаешь в ЕС, вообще чисто юридически, по положениям о коллективной безопасности, если ЕС начинает воевать, ты не можешь оказаться между молотом и наковальней. Если ЕС молот, то ты с молотом против наковальни, против России. Это никак не сможешь своим двоепопием объяснить», – сказал Коц.