Вучич: «Война Европы и России все очевиднее. Мы отсидимся за защитным куполом»

Сербия будет придерживаться политики «вооруженного нейтралитета» в случае военного конфликта Евросоюза с Россией, заявил Александр Вучич.

Об этом сербский президент сказал в эфире телеканала Pink, комментируя слова начальника Главштаба ВС Франции Фабьена Мандона о подготовке к войне, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее в интервью изданию Quest Мандон высказал типичные для нынешних западных политиканов тезисы о том, что Москва занимается перевооружением армии и изучает слабости блока НАТО, чтобы впоследствии напасть на Европу.

Комментируя этот параноидальный бред, Вучич назвал Мандона искренним другом Сербии, очень умным, серьёзным и ответственным человеком, с которым он два раза подолгу разговаривал. А также очень сдержанным, который, если позволил себе сказать подобное публично, то это означает, что дело зашло слишком далеко.

«Наши люди думают, что всё это пустые слова… Разбираясь в фактах, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится всё более неизбежной», – сказал президент Сербии.

Он напомнил о том, какие средства сейчас вкладывают в свои армии европейцы.

«Немцы инвестируют 377 миллиардов евро. Это четыре годовых ВВП Сербии. Вся Европа, даже если бы все страны инвестировали вместе, не смогла бы выделить столько. Почему? Потому что, как говорится, они готовятся к войне или обороне…. Все так поступают. То же самое делают Румыния и Финляндия, как и Россия. Что из этого может получиться? Только конфликт», – сказал сербский президент.

Вучич считает, что Сербия находится между молотом и наковальней. Поэтому ей нужно продолжать укреплять армию. И построить «защитный купол» над страной.