Кремль с первого дня СВО не ставил целью полную капитуляцию или ликвидацию самостийной Украины. Впрочем, даже заявленные цели спецоперации – демилитаризации и денацификация – по-прежнему далеки от реализации.

Об этом пишет депутат Госдумы Константин Затулин на страницах «Литературной газеты», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вряд ли можно говорить о демилитаризации Украины, которую, на тех или иных условиях, продолжают накачивать вооружением, чтобы она держалась. И перспективы денацификации туманны, прежде всего потому, что никто, кроме оторванных у нас от реальности, на этом этапе не рассматривает возможность полного прекращения существования государства Украина как «уродливого детища Беловежского сговора»… Говоря в феврале 2022 года о целях СВО на Украине, президент России Владимир Путин ни тогда, ни после этого никогда не требовал её безоговорочной капитуляции как непременного условия мира», – пишет Затулин.

Он полагает, что пока что России удалось лишь сорвать вступление Украины в НАТО.

«Значит ли всё это, что победа уже за нами? Точно знаю, что с этим не будут согласны те, кто ждёт возврата Киева и Одессы под флаг России. Те, кто с самого начала озабочен судьбой православной веры, русского языка и русского человека на Украине».

Затулин объясняет перспективы встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште, если она все же состоится:

«Корыстный интерес США в том, чтобы, свалив Украину на Европу, переключиться на главную для себя конкуренцию с Китаем. Пока это Европа Евросоюза и Англии, Макрона, Мерца, Стубба и британских премьеров от Джонсона до Стармера, нам не приходится рассчитывать на её перемену в отношениях с Россией. Но не следует ли нам договориться хоть с Трампом, хоть с дьяволом, чтобы помочь этим персонажам поскорее уйти в прошлое?».

Затулин уверяет, будто бы излечить бандеровскую Украину еще возможно другим, не военным путем.