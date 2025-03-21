Чем дольше тянем с миром, тем ужаснее будут условия – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
21.03.2025 23:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине надо срочно соглашаться на мирные предложения, потому что через несколько месяцев она может вообще исчезнуть.

Об этом на канале Politeka заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине надо срочно соглашаться на мирные предложения, потому что через несколько месяцев она может...

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«Сейчас надо принимать решения – плохое или очень плохое. Других решений нет, потому что на войне всегда так.

Войны всегда надо заканчивать когда, во-первых, тебе выгодно. Но мы два раза уже пропустили этот момент, когда нам было выгодно – в Стамбуле, а после, осенью 22-го года, когда мы были на высоте. Но принято было решение воевать дальше», – сказал Стариков.

Он призвал заканчивать войну как можно скорее, пока условия для Украины не стали слишком плохими.

«Так вот, чем дальше, тем хуже. Потом, через 3-6 месяцев, будет выбор между очень плохим и ужасным решением. А через 9-12 месяцев – это ужасно и катастрофично.

То есть, время играет на стороне России, а не на нас. Поэтому и Штаты заявили, что они выступают о том, чтобы сохранить Украину в том виде, в котором сейчас она пока есть.

Вот что именно по той линии мы, вопрос, еще раз повторяю, вопрос не в территориях, вопрос в людях и вопрос в государстве», – подытожил он.

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