Чем дольше тянем с миром, тем ужаснее будут условия – полковник СБУ
Украине надо срочно соглашаться на мирные предложения, потому что через несколько месяцев она может вообще исчезнуть.
Об этом на канале Politeka заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас надо принимать решения – плохое или очень плохое. Других решений нет, потому что на войне всегда так.
Войны всегда надо заканчивать когда, во-первых, тебе выгодно. Но мы два раза уже пропустили этот момент, когда нам было выгодно – в Стамбуле, а после, осенью 22-го года, когда мы были на высоте. Но принято было решение воевать дальше», – сказал Стариков.
Он призвал заканчивать войну как можно скорее, пока условия для Украины не стали слишком плохими.
«Так вот, чем дальше, тем хуже. Потом, через 3-6 месяцев, будет выбор между очень плохим и ужасным решением. А через 9-12 месяцев – это ужасно и катастрофично.
То есть, время играет на стороне России, а не на нас. Поэтому и Штаты заявили, что они выступают о том, чтобы сохранить Украину в том виде, в котором сейчас она пока есть.
Вот что именно по той линии мы, вопрос, еще раз повторяю, вопрос не в территориях, вопрос в людях и вопрос в государстве», – подытожил он.
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