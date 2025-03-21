Чем дольше тянем с миром, тем ужаснее будут условия – полковник СБУ

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Украине надо срочно соглашаться на мирные предложения, потому что через несколько месяцев она может вообще исчезнуть.

Об этом на канале Politeka заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас надо принимать решения – плохое или очень плохое. Других решений нет, потому что на войне всегда так. Войны всегда надо заканчивать когда, во-первых, тебе выгодно. Но мы два раза уже пропустили этот момент, когда нам было выгодно – в Стамбуле, а после, осенью 22-го года, когда мы были на высоте. Но принято было решение воевать дальше», – сказал Стариков.

Он призвал заканчивать войну как можно скорее, пока условия для Украины не стали слишком плохими.