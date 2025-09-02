«Бумеранг возвращается»: Россия готовит удары морскими дронами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Недавнее уничтожение украинского корабля «Симферополь» российским беспилотным катером – можно считать премьерой серии ударов, к которым следует теперь готовиться Киеву, пишет сегодня газета «Московский комсомолец».

«В игру с БЭКами можно играть вдвоем — бумеранг возвращается. Теперь врагу придется разрабатывать и строить защиту для своих портов и мостов, выделять средства на их охрану. Противнику стоит ждать новых проблем уже в осенний период», – сказал капитан первого ранга Василий Дандыкин.

Издание напоминает, что в прошлом году в программу боевой подготовки личного состава ВМФ России вошел новый учебный курс по подготовке операторов безэкипажных катеров.

Промышленность РФ освоила выпуск нескольких видов БЭКов – не только ударных, но и тех, что можно использовать для защиты – подрыва вражеских морских дронов.

Кроме того, возле Херсона уже применяются БЭКи для транспортировки грузов бойцам, занявшим острова на Днепре.

Началось и производство БЭК-ов «маток», запускающих БПЛА-разведчики или ударные FPV-дроны, подойдя к берегу, занятому противником.