Буферная зона расширяется: до Сум уже 20 километров

Олег Кравцов.  
28.05.2025 15:34
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сумы, Украина


Хорошие новости поступают сегодня с Сумского направления, где российские войска расширяют буферную зону.

Так, Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль очередного населенного пункта.

Хорошие новости поступают сегодня с Сумского направления, где российские войска расширяют буферную зону. Так,...

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«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка Сумской области», – проинформировало российское оборонное ведомство.

Уроженец Сумщины, российский военный блогер Юрий Подоляка отмечает, что отсюда до северной окраины Сум по прямой чуть более 20 км.

«Таким образом мы видим расширения фронта нашего наступления севернее Сум и начало движения к н.п. Хотень. Очень важному пгт, контроль над которым во многом даст нам возможность дрон-контроля над всеми западными дорогами ведущими в областной центр. То есть уже очевидно намерение нашего командования начать логистическую блокаду города (американские издания уже даже называют цифру группировки, которую якобы ВС РФ сконцентрировали на данном направлении – 125 000)», – пишет Подоляка, призвав земляков покинуть город.

На этом хорошие новости не закончились.

«Зона безопасности в Сумской области продолжает увеличиваться в размерах. После Владимировки и Константиновки, пала оборона противника в поселке Водолаги. Наши войска продолжают продвигаться на юг. Начались бои недалеко от окраин поселка Новониколаевка. Также наши войска продолжают давить в районе Локни в направлении на Юнаковку. Дороги в северной части Сумской области подвергаются постоянным ударам наших FPV-дронов, противник жалуется на ухудшение логистики», – пишет эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Подтверждает освобождение села Водолаги и осинтер Анатолий Радов, поддерживающий связь с бойцами на передовой и составляющий карты.

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