Будет русской или безлюдной: На Украине падает число желающих оставаться в стране

Чем младше граждане Украине, тем меньше у них желание связывать свою дальнейшую судьбу со своей страной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на пресс-конференции в Киеве заявила аналитик социологического фонда «Демократические инициативы» Полина Бондаренко.

Она сообщила, что с начала 2002 года (то есть начала СВО) доля респондентов, которые хотели бы строить свое будущее на Украине упала на 6% и сейчас составляет 70%. При этом в 2020 году таких было 83%.

Примечательно, что больше желающих оставаться на Украине среди старшего поколения, то есть людей, которым сложно в силу возраста реализовать себя за границей.

Так, среди респондентов в возрасте 18-29 лет 19% сказали, что не хотели бы строить свою будущую жизнь на Украине. В возрасте 40-49 лет этот показатель уменьшается до 11%. И лишь 5% респондентов не видят своего будущего в родной стране.

Здесь надо учитывать склонность нынешней украинcкой социологии приукрашивать действительность, так что реальные цифры будут выше, но даже в этой ситуации тенденция для Украины неутешительная.