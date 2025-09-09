«Бегут все»: тотальное дезертирство даже в элитных частях ВСУ
В украинской армии катастрофически не хватает людей – проблемой стало набрать даже две-три тысячи человек в распиаренные части, не говоря уже о малоизвестных.
Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил замкомандира ударных БПЛА Олесь Маляревич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Даже нашему подразделению, которое в принципе на слуху, все тяжелее и тяжелее привлекать людей к службе. В других подразделениях намного хуже ситуация, потому что у нас в Украине культура, что ТЦК – это зло, все военные – это зло, парни прячутся для того, чтобы не служить. Это – проблема.
Нам нужно больше людей, и мы их научим. Нам нужно еще две-три тысячи человек в «Ахиллес» набирать, и это тяжело. У нас нет времени набирать два-три года, нужно быстрее», – заявил Маляревич.
Причина тому, по мнению Антона Петровского – еще одного «беспилотчика» из другого подразделения – в том, что из ВСУ массово бегут люди:
«Проблема дезертирства является очень болезненной, ведь для того, чтобы держать линию фронта, нужно, чтобы был личный состав. Катастрофически не хватает людей, которые готовы сидеть на передовых позициях и держать линию боевого столкновения с нашей стороны.
И собственно количество СОЧ и тех, кто в целом оставил там позиции или даже часть, является достаточно большим. И это влияет, скажем так, на эффективность удержания этой линии обороны. Одними лишь дронами это сложно делать, ведь там, где нет ноги нашего пехотинца, нет контролируемой нами территории».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: