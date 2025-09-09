«Бегут все»: тотальное дезертирство даже в элитных частях ВСУ

09.09.2025
В украинской армии катастрофически не хватает людей – проблемой стало набрать даже две-три тысячи человек в распиаренные части, не говоря уже о малоизвестных.

Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил замкомандира ударных БПЛА Олесь Маляревич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже нашему подразделению, которое в принципе на слуху, все тяжелее и тяжелее привлекать людей к службе. В других подразделениях намного хуже ситуация, потому что у нас в Украине культура, что ТЦК – это зло, все военные – это зло, парни прячутся для того, чтобы не служить. Это – проблема.

Нам нужно больше людей, и мы их научим. Нам нужно еще две-три тысячи человек в «Ахиллес» набирать, и это тяжело. У нас нет времени набирать два-три года, нужно быстрее», – заявил Маляревич.

Причина тому, по мнению Антона Петровского – еще одного «беспилотчика» из другого подразделения – в том, что из ВСУ массово бегут люди:

«Проблема дезертирства является очень болезненной, ведь для того, чтобы держать линию фронта, нужно, чтобы был личный состав. Катастрофически не хватает людей, которые готовы сидеть на передовых позициях и держать линию боевого столкновения с нашей стороны.

И собственно количество СОЧ и тех, кто в целом оставил там позиции или даже часть, является достаточно большим. И это влияет, скажем так, на эффективность удержания этой линии обороны. Одними лишь дронами это сложно делать, ведь там, где нет ноги нашего пехотинца, нет контролируемой нами территории».

