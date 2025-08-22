Даже если Россия получит весь Донбасс в результате предложенной Дональдом Трампом сделки, объявленные в начале СВО цели не будут достигнуты.

Об этом в интервью американской журналистке Рэйчел Блевинс заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

