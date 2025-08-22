Американский морпех: Предложенная Трампом сделка – попытка надурить русских
Даже если Россия получит весь Донбасс в результате предложенной Дональдом Трампом сделки, объявленные в начале СВО цели не будут достигнуты.
Об этом в интервью американской журналистке Рэйчел Блевинс заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«США – это глобальная империя в упадке. Некоторые скажут, что это окончательный упадок, но США делают все, что в их силах, и делают то, чего не делали раньше, я не думаю, что они бы сделали это всего пару лет назад…
России нужно это учитывать. Вы будете действовать осторожно, и дадите США еще одну возможность угрожать вашей национальной безопасности? Зачем они вообще начали эту спецоперацию? Они не хотят, чтобы НАТО было у их границ. Вы продвигаетесь, захватываете Донбасс и, допустим, меняете территорию, что это даст? Улучшит ли это их положение по сравнению с тем, что было до начала спецоперации? Я не думаю, что это так. Я считаю, что у них все равно будут те же проблемы. У них будет НАТО прямо на границе.
Проблема в стремлении США к превосходству, которое не прекратилось при администрации Трампа. Так что, если подумать, Россия, Китай и другие страны, которые сталкиваются с этой угрозой, должны просто держаться и продолжать, пока они либо не остановят это, либо не нейтрализуют. Но если вы дадите США передышку, они просто перегруппируются и возобновят военные действия», – заявил Берлетик.
