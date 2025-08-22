Американский морпех: Предложенная Трампом сделка – попытка надурить русских

Анатолий Лапин.  
22.08.2025 08:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 110
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Даже если Россия получит весь Донбасс в результате предложенной Дональдом Трампом сделки, объявленные в начале СВО цели не будут достигнуты.

Об этом в интервью американской журналистке Рэйчел Блевинс заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если Россия получит весь Донбасс в результате предложенной Дональдом Трампом сделки, объявленные в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«США – это глобальная империя в упадке. Некоторые скажут, что это окончательный упадок, но США делают все, что в их силах, и делают то, чего не делали раньше, я не думаю, что они бы сделали это всего пару лет назад…

России нужно это учитывать. Вы будете действовать осторожно, и дадите США еще одну возможность угрожать вашей национальной безопасности? Зачем они вообще начали эту спецоперацию? Они не хотят, чтобы НАТО было у их границ. Вы продвигаетесь, захватываете Донбасс и, допустим, меняете территорию, что это даст? Улучшит ли это их положение по сравнению с тем, что было до начала спецоперации? Я не думаю, что это так. Я считаю, что у них все равно будут те же проблемы. У них будет НАТО прямо на границе.

Проблема в стремлении США к превосходству, которое не прекратилось при администрации Трампа. Так что, если подумать, Россия, Китай и другие страны, которые сталкиваются с этой угрозой, должны просто держаться и продолжать, пока они либо не остановят это, либо не нейтрализуют. Но если вы дадите США передышку, они просто перегруппируются и возобновят военные действия», – заявил Берлетик.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить