«83% киевских школьников плюют на закон и продолжают говорить по-русски» – шпрехен-полицай

Максим Столяров.  
08.10.2025 21:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 265
 
Дзен, Мова, Нацизм, Образование, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинские учителя и школьники стали чаще нарушать законодательное требование общаться исключительно по-украински.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В целом, ситуация улучшается – всё больше учителей говорят по-украински и на уроках, и в нерабочее время. Но Киев оказался единственным прискорбным исключением, мы зафиксировали снижение показателей на уроках – на 1%, на переменах – аж на 7%.

Этот сигнал нуждается в нашем особом внимании. В законе чётко сказано, что все работники образовательных учреждений должны во время работы общаться по-украински. Но 8% педагогов признают, что в приватном общении используют русский», – сказала Ивановская.

«Закон распространяется и на учеников – они тоже участники образовательного процесса.

Но в южных регионах доля учеников, которые говорят по-украински, снизилась на 4%. В Киеве только 17% учеников общаются по-украински в школе. Это очень низкий показатель для столицы страны, которая борется за своё будущее и право иметь собственный язык во всех сферах жизни», – жаловалась шпрехен-полицай.

