Жалобы ВСУшника: Из тюрем нам пытаются всучить больных и стариков

Игорь Шкапа.  
25.08.2025 13:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 487
 
ВСУ-убийцы


Администрации украинских колоний саботируют рекрутинг заключенных в ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил офцер ВСУ Антн Черный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда приезжает наш представитель, администрация колонии не даёт напрямую идти и разговаривать со всеми. Они дают тот контингент, который им, скажем так, не выгоден. Они им дают с болезнями какими-то, старых», – говорит Черный.

По его словам, ВСУшники мотивируют зэков «шансом снова стать белым человеком».

«И для них это является большой мотивацией. Я хочу уточнить, что администрация и колонии скрывают, что есть заключённые, которые желают к нам присоединиться. Они их просто не дают, не приводят на собеседование», – жалуется ВСУшник.

Все новости за сегодня



