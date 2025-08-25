Жалобы ВСУшника: Из тюрем нам пытаются всучить больных и стариков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Администрации украинских колоний саботируют рекрутинг заключенных в ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил офцер ВСУ Антн Черный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда приезжает наш представитель, администрация колонии не даёт напрямую идти и разговаривать со всеми. Они дают тот контингент, который им, скажем так, не выгоден. Они им дают с болезнями какими-то, старых», – говорит Черный.

По его словам, ВСУшники мотивируют зэков «шансом снова стать белым человеком».