Жалобы ВСУшника: Из тюрем нам пытаются всучить больных и стариков
Администрации украинских колоний саботируют рекрутинг заключенных в ВСУ.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил офцер ВСУ Антн Черный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда приезжает наш представитель, администрация колонии не даёт напрямую идти и разговаривать со всеми. Они дают тот контингент, который им, скажем так, не выгоден. Они им дают с болезнями какими-то, старых», – говорит Черный.
По его словам, ВСУшники мотивируют зэков «шансом снова стать белым человеком».
«И для них это является большой мотивацией. Я хочу уточнить, что администрация и колонии скрывают, что есть заключённые, которые желают к нам присоединиться. Они их просто не дают, не приводят на собеседование», – жалуется ВСУшник.
