«Возможно, навсегда»: Трансатлантический союз рушится из-за Украины – британский эксперт

Президент США Дональд Трамп готов пойти на все условия России по Украине, чтобы записать себе в заслугу прекращение конфликта. При этом, Украина откажется подписывать капитуляцию, а Европа ее поддержит. Это приведет к еще большему обрушению трансатлантических связей.

Об этом в эфире телеканала «SkyNews» заявил британский эксперт по вопросам безопасности и обороны, профессор Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

