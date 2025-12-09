Сбитый американский «ястреб» предлагает Украине принять план Трампа – и выждать время для новой войны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине, возможно, стоило бы принять мирный план США и выждать время.

Об этом в рамках дискуссии в Президентском фонде и институте Рональда Рейгана заявил объявивший об уходе в отставку представитель США по Украине Кит Келлог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Келлога, тактика выжидания помогла странам Прибалтики отделиться от Советского Союза, а Германии – объединиться в единое государство.

«Возможно, это не самый лучший вариант, который можно получить. Но знаете, если бы кто-то сказал после Второй мировой войны, что ситуация плохая, посмотрите, что в итоге произошло с НАТО и странами Балтии. Когда у вас есть Литва, Эстония и Латвия, в итоге они стали независимыми странами. Так что нужно думать не только о краткосрочных, но и о долгосрочных перспективах», – агитировал «ястреб».