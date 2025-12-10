Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская против налаживания отношений официального Минска с Вашингтоном, несмотря на то, что это способствует освобождению оппозиционеров из тюрем.

Такие данные в беседе с российскими пранкерами озвучила бывший директор по Европе Совнацбеза США Аманда Слоут. Её разыграли от имени высокопоставленного украинского чиновника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

