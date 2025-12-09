«Выстроенная Зеленским система развалилась» – укро-эксперт призвал «стелить соломку»
Коррупционный скандал и отставка главы Зе-офиса Андрея Ермака привели к коллапсу правящего режима.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Зеленский сейчас оказался в ситуации, когда вся система, которую он выстраивал, разваливается. Она развалилась, уже можно об этом говорить. И вся логика событий подталкивает к тому, чтобы всё вернуть в какое-то нормальное управляемое поле. Для этого необходимо отказаться от тех элементов, которыми эту систему Зеленский насытил», – рассуждал Романенко.
Он говорит, что пора «рассредоточить власть», которая к тому же оказалась вороватой.
«Это и подвело систему Владимира Александровича к коллапсу, который выражается прежде всего в напряжённых отношениях и в ослаблении позиции с нашими западными партнёрами, потому что дело Миндича и отставка Ермака, которая за этим последовала, имела очень далеко идущие последствия. И репутация, которая создавалась Зеленским, рассыпалась или, как минимум, оказалась очень серьёзно ослабленной в этой ситуации», – сетовал укро-эксперт.
Он призывает включать во власть людей, которые не входят в команду Зеленского.
«И плавно как бы стелить соломку в сторону того, чтобы трек президентский закончился так, как Зеленский обещал в 2019 году, что он будет на один срок. И, собственно говоря, после этого срока не будет никаких больших грандиозных планов на второе президентство и всю ту лабуду, которую рисовало ему ближайшее окружение», – резюмировал Романенко.
