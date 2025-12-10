«Вступление в Евросоюз» теперь обещают и Армении – в комплекте с Азербайджаном

Елена Острякова.  
10.12.2025 09:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 473
 
Азербайджан, Армения, Германия, Дзен, ЕС, Политика


Как когда-то ныне залитой кровью Украине, вступление в Евросоюз стали обещать и Армении.

Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в Берлине на подписании стратегического соглашения с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как когда-то ныне залитой кровью Украине, вступление в Евросоюз стали обещать и Армении. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«После заключения мира с Азербайджаном появился большой исторический шанс поставить это на широкую, стабильную европейскую основу», – сказал Мерц.

Он уверяет, что у Армении появился исторический шанс вступить в ЕС.

«Мы с радостью восприняли пожелание, чтобы Армения была более тесно интегрирована в ЕС. Армения знает, что для членства в ЕС необходимо выполнить множество условий. Будет ли этот путь проходить через ассоциацию, должна решить сама страна. Это должен сделать Азербайджан, это должна сделать Армения», – сказал Мерц.

Он расхвалил мирную декларацию, которую Армения и Азербайджан подписали в Вашингтоне

«Мы согласны с тем, что сейчас есть большая возможность для европейского пути Армении и Азербайджана. Это пример того, что большие совместные усилия, дипломатия а также взаимное уважение могут привести к такому мирному процессу. Я бы хотел, чтобы этот пример был возможен и в других местах Европы», – сказал Мерц, очевидно, намекая на Сербию и Косово.

Бывший вице-премьер РФ, а ныне сенатор Дмитрий Рогозин заявлял, что настоящим противником России является не НАТО, а ЕС.

«ЕС имеет деньги, имеет колоссальный бюджет. Он может себе позволить финансировать войну. НАТО — это в основном такая трещотка пропагандистская, потому что НАТО только лишь регулирует вопросы стандартов военных бюджетов, они должны быть не менее двух процентов, и, собственно говоря, политические консультации, за исключением, конечно, большой войны, когда у них начинает работать группа ядерного планирования. ЕС для нас противник гораздо более опасный, чем НАТО», – сказал Рогозин.

Ранее  зам постпреда России в ООН Дмитрий Полянский также заявлял, что «между ЕС и НАТО нет большой разницы».

«И степень русофобии примерно одинаковая, и страны тоже примерно одинаковы. Так что мы, конечно, будем учитывать этот фактор в будущем», – сказал российский дипломат.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить