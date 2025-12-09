Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине следует передавить Соединенные Штаты, которые требуют от Киева согласиться на отступление ВСУ из Донбасса.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил Петр Кузик, комбат батальона «Свобода», сформированного из одноименной неонацистской партии, запрещенной в РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая затронула тему мирных переговоров, на что ее собеседник заметил, что «не мы, а кто-то пытается заставить нас вести переговоры», более чем прозрачно намекнув на Соединенные Штаты.

Ведущая поинтересовалась мнением относительно территориального вопроса, заметив, что Владимир Зеленский признал, что на Украину давят в этом вопросе.