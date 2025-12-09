Украинский комбат-нацист открыто угрожает Зеленскому
Украине следует передавить Соединенные Штаты, которые требуют от Киева согласиться на отступление ВСУ из Донбасса.
Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил Петр Кузик, комбат батальона «Свобода», сформированного из одноименной неонацистской партии, запрещенной в РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая затронула тему мирных переговоров, на что ее собеседник заметил, что «не мы, а кто-то пытается заставить нас вести переговоры», более чем прозрачно намекнув на Соединенные Штаты.
Ведущая поинтересовалась мнением относительно территориального вопроса, заметив, что Владимир Зеленский признал, что на Украину давят в этом вопросе.
«Пусть президент Украины боится, чтобы на него не начал давить его народ, – пригрозил Кузик. – А давление всех других партнеров можно пережить и передавить их обратно в ответ».
