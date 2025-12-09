Украинский комбат-нацист открыто угрожает Зеленскому

Игорь Шкапа.  
09.12.2025 14:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 727
 
Украине следует передавить Соединенные Штаты, которые требуют от Киева согласиться на отступление ВСУ из Донбасса.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил Петр Кузик, комбат батальона «Свобода», сформированного из одноименной неонацистской партии, запрещенной в РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Ведущая затронула тему мирных переговоров, на что ее собеседник заметил, что «не мы, а кто-то пытается заставить нас вести переговоры», более чем прозрачно намекнув на Соединенные Штаты.

Ведущая поинтересовалась мнением относительно территориального вопроса, заметив, что Владимир Зеленский признал, что на Украину давят в этом вопросе.

«Пусть президент Украины боится, чтобы на него не начал давить его народ, – пригрозил Кузик. – А давление всех других партнеров можно пережить и передавить их обратно в ответ».

