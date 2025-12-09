«Дни Мадуро сочтены» – Трамп допускает вероятность прямого нападения на Венесуэлу
Во время президенства Джо Байдена Венесуэла якобы заполонила США миллионами уголовников, наркоманов и психов.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью «Politico», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вы сказали, что дни Николаса Мадуро сочтены, и что США могут нанести удар по территории Венесуэлы. Можем ли мы увидеть американские войска в Венесуэле?», – спросила ведущая.
«Я не комментирую это и не могу сказать, так это или нет. Я могу сказать, что он отправил к нам миллионы людей из тюрем – наркоторговцев и наркоманов, а также людей из психиатрических лечебниц. Он отправил их в нашу страну, когда у нас был очень глупый президент.
То, что он сделал с нашей страной, нехорошо. Это одна из самых жестоких банд в мире. Он отправил много этих людей, и много наркотиков. Дни Мадуро сочтены», – сказал Трамп.
«Вы можете исключить американское военное вторжение?», – уточнила ведущая.
«Я не хочу ничего исключать», – ответил президент США, отказавшись обсуждать детали.
