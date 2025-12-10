Украинцы после «возвращения в родную гавань» станут «государствообразующим народом».

Об этом бизнесмен Константин Малофеев, которого называли одним из спонсоров Русской весны, заявил в интервью военкору Александру Сладкову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В 2020 году мы впервые, кстати, с подачи Владимира Владимировича, внесли в Конституцию понятие государствообразующего народа. Это нужно было сделать давным-давно. У нас даже в Конституции РСФСР не было слова «русский».

Теперь мы, наконец, стали государствообразующим народом, что чистая правда. А государствообразующий народ, это, конечно, народ с особой ответственностью. Потому что мы держим государство.

И у меня на этот счет есть чеканное определение, что поскольку русский – государствообразующий народ, то русский национализм равен патриотизму государства России», – сказал Малофеев.