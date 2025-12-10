Спонсор Русской весны: «Украинцы должны быть возвращены в родную гавань»
Украинцы после «возвращения в родную гавань» станут «государствообразующим народом».
Об этом бизнесмен Константин Малофеев, которого называли одним из спонсоров Русской весны, заявил в интервью военкору Александру Сладкову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В 2020 году мы впервые, кстати, с подачи Владимира Владимировича, внесли в Конституцию понятие государствообразующего народа. Это нужно было сделать давным-давно. У нас даже в Конституции РСФСР не было слова «русский».
Теперь мы, наконец, стали государствообразующим народом, что чистая правда. А государствообразующий народ, это, конечно, народ с особой ответственностью. Потому что мы держим государство.
И у меня на этот счет есть чеканное определение, что поскольку русский – государствообразующий народ, то русский национализм равен патриотизму государства России», – сказал Малофеев.
«А украинский национализм?» – уточнил Сладков.
«А украинский национализм – это плохие русские, которые откололись от России и должны быть возвращены в родную гавань», – ответил «православный олигарх».
