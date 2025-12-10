Сожрите друг друга: Мерц пригрозил Трампу санкциями

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Против американских компаний, работающих в Европе, могут быть введены санкции.

Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в Берлине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Немецкие и европейские компании, работающие в Америке, должны соблюдать действующие там законы. И в случае необходимости будут подвергнуты очень суровым наказаниям. Точно так же американские компании, действующие в Европе, должны принять существующие здесь правила. И если они не будут их соблюдать, есть возможности для санкций в Германии и в Европе», – сказал Мерц.

Так он отреагировал на критику президента США Дональда Трампа в адрес Еврокомиссии, которая накануне оштрафовала американскую социальную платформу X (бывший «Твиттер», принадлежит Илону Маску) на €120 млн за непрозрачность рекламы.