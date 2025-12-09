У нас остались считанные месяцы, Штаты нас бросили, – Арестович

Украина осталась без поддержки со стороны США, катастрофа нарастает не только на фронте, но и внутри государства.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (признан в РФ террористом), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Поймите, что происходит – мы лишены поддержки Соединенных Штатов. На ней все и держалось, как на золотом гвозде. Европа и Британия не справятся с поддержкой. У них не хватает вооружения, военной техники и с выделением денег у них все очень плохо – посмотрите на конфискацию так называемых российских активов, у них нет согласия на этот счет.

Нам остались считанные месяцы устойчивости, как чему-то, напоминающему государство. Потому что вопрос стоит уже о социальных выплатах – зарплата военным и пенсии пенсионерам.

Добавьте отсутствие электричества, ложится экономика, добавьте разрушаемые последовательно железные дороги, добавьте катастрофу на фронте, которая назревает стремительными темпами», – заявил Арестович.

