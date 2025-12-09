Британская НПО Chatham House шокировала беглую белорусскую оппозицию, опубликовав результаты своего соцопроса, проведенного в Белоруссии.

Опрос нельзя назвать репрезентативным, поскольку он проводился через интернет, то есть не мог охватить старшее поколение и жителей сельской местности.

Тем не менее, оказалось, что даже среди относительно молодых и технически продвинутых белорусов 44% выступают за союз с Россией. Это максимальный уровень с сентября 2020 года. Еще 41% – за нейтралитет, а вступление в ЕС поддерживают лишь 15%. У НАТО сторонников еще меньше – 8%.

В растерянности от таких результатов беглый белорусский политолог Павел Усов напоминает, что в 90-е годы прошлого века за союз с Россией выступали 70% белорусов.

«Я с долей скепсиса отношусь к этим опросам. Они не могут в сегодняшних условиях оценить реальные ориентации белорусов. Довольно большая часть людей не определилась – 34%. Это значит, что они боятся отвечать правду. А значит, их можно причислить к сторонникам прозападного вектора. И при хороших обстоятельствах при эффективном информационном влиянии сторонников интеграции с ЕС и НАТО будет значительно больше», – пробовал интерпретировать результаты опроса в «нужную» сторону Усов в эфире «Еврорадио».

И тут же осудил ЕС за закрытие границ и введение санкций против белорусов. Все это отвратило граждан от Запада и повысило симпатии к России.

Активистка эмигрантского «координационного совета» Лиза Прокопчик также признает, что неустроенную жизнь беглых змагаров в Европе нельзя сравнить с надежными социальными гарантиями, которые предлагает молодежи власть в Белоруссии.

«Он (Лукашенко) может предложить стабильность. Может, это дурная стабильность, но это что-то, что людям не нужно контролировать самим. Ты просто снимаешь с себя часть ответственности за свою жизнь. И это круто. Если бы я могла скинуть ответственность за приборку дома, например, это было бы круто», – сказала Прокопчик.

Она посетовала на то, что эмигрантские СМИ совсем не ориентированы на молодежь. Не пишут про скидки в магазинах, тусовки, концерты.

«Экспертка» по политической коммуникации Анастасия Костюгова отмечает, что белорусы всегда хотели быть «и там, и там, или ни с тем, ни с тем», но после начала СВО стали предпочитать Россию, посмотрев, как Запад «кидает Украину».

«Средний белорус понимает, если он полноценно станет частью чего-то, вторая сторона пойдет ее спасать. Беларусь смотрит на Украину и не хочет, чтоб ее спасали. То есть подспудно выбор стороны означает войну. И государственная пропаганда поддерживает эту линию. При этом белорусы не хотят быть частью НАТО даже при позитивных сценариях: даже если это выгодно, и Россия высказалась бы спокойно. Нет и все», – сказала Костюгова.

Над эмигрантами- змагарами, переставшими понимать белорусское общество, злорадствует телеведущий Григорий Азаренок.