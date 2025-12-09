Беглый либерал: Препятствие для мирного соглашения – отнюдь не Зеленский

Анатолий Лапин.  
09.12.2025 11:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1022
 
Война, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


Мнение о том, что мирное соглашение по Украине срывает упёртый Владимир Зеленский – это миф, требования России отвергают спонсоры бандеровского режима.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил бежавший в Германию экс-вице-премьер России, внесённый в перечень террористов и экстремистов, аферист Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«А может Украина оказывать сколько-нибудь эффективное сопротивление без западной помощи? Ответ – нет. Соответственно, решение должны принимать те, кто эту помощь оказывают. Мнение Украины в этом случае большого значения не имеет, даже если она против.

Если Запад скажет: «Да, мы согласны, отдавайте Донецкую область», куда она денется?.. Если они согласны отдать ту часть Донецкой области, которую Путин требует, то этим своим решением (оказывать помощь или не оказывать) они такое решение в состоянии принять

Это иллюзия, что это во власти Зеленского. Именно Запад регулирует этот вопрос. Даже если Зеленский примет решение не отдавать, а Запад перестанет помогать, то он все равно отдаст», – заявил Кох.

