Мнение о том, что мирное соглашение по Украине срывает упёртый Владимир Зеленский – это миф, требования России отвергают спонсоры бандеровского режима.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил бежавший в Германию экс-вице-премьер России, внесённый в перечень террористов и экстремистов, аферист Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

