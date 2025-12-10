Брюссель срывает мирные переговоры, чтобы не признавать провал на Украине, – МИД Венгрии
Европейские элиты, еще недавно обещавшие «поражение России», специально срывают мирные переговоры по Украине, чтобы не признавать провал своей политики.
Об этом в интервью Рику Санчезу заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«На самом деле они больше заинтересованы в продолжении этой войны, чем в ее прекращении. И вы можете спросить, как такое может быть, почему вы так говорите? Из-за моего опыта. Всякий раз, когда кто-то пытался заключить мир, всякий раз, когда кто-то пытался выступить за мирные переговоры, эти европейские политики немедленно обрушивали огромную ненависть на этого человека. Или на это правительство, говоря, что «это капитуляция Украины, предательство европейского единства», – что угодно.
Так что мой опыт показывает, что президент Трамп делает все возможное, чтобы заключить мир, в то время как европейцы постоянно подрывают эти усилия.
Причина может быть в том, что теперь стало очевидно, что реакция Европы на эту войну — это огромный провал со всех сторон. И это уже ощутимо влияет на повседневную жизнь европейцев.
И, когда эта война закончится, европейцы зададут вопрос европейской элите, как вы могли принять такие решения, которые привели к тому, что мы имеем сейчас?
Пока война продолжается, эти вопросы не задаются, но когда война закончится, эти вопросы будут заданы. Eвропейские политики в Брюсселе просто тянут время, чтобы как можно дольше не отвечать на эти вопросы», – заявил Сийярто.
