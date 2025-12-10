Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские элиты, еще недавно обещавшие «поражение России», специально срывают мирные переговоры по Украине, чтобы не признавать провал своей политики.

Об этом в интервью Рику Санчезу заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

