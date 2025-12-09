«Зеленскому не удастся пробежать между капелек» – укро-эксперт о показаниях Коломойского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У находящегося под следствием олигарха Игоря Коломойского накоплен большой багаж компромата на просроченного диктатора Владимира Зеленского, и анонсированные им громкие заявления, которые Коломойский намеревается сделать в суде, – это лишь первая часть «акта», за которым последуют реальные действия против бывшего комика. И в этот раз Зеленскому не удастся пройти сухим между капельками.

Об этом в эфире видеоблога Politeka Online заявил политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что может Игорь Валерьевич сказать? Скорее всего, говоря языком, на котором говорили предки Игоря Валерьевича и Владимира Александровича – «фойлочник». На идише это означает гнилой, лицемерный. Собственно, подноготную партнерства с Владимиром Александровичем Коломойский может вывалить в таком объеме, что мало не покажется…», – отметил он.