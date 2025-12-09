Албанцы разгромили и загадили мэрии сербских анклавов в Косово

Алексей Топоров.  
09.12.2025 14:45
  (Мск) , Белград
Просмотров: 132
 
Вернувшись в администрации сербских анклавов Лепосавич и Зубин-Поток, избранные сербские градоначальники обнаружили там хаос и разорение.

Такое наследство оставили после себя прежние албанские администрации, назначенные Приштиной вопреки воле населения сербских анклавов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Справка: В 2022 году косовские сербы бойкотировали местные выборы в Косово из-за запрета сепаратистской администрации Альбина Курти автомобильных номеров Сербии в крае. Приштина воспользовалась этим, и поставила во главе сербских анклавов албанских мэров, «избранных» 3% их населения. Но после недавних местных выборов самая крупная в крае сербская партия «Сербский список» вернула себе власть во всех сербских муниципалитетах.

Новоизбранный мэр муниципалитета Лепосавич Зоран Тодич рассказал, что из офисов администрации исчезло множество компьютеров и другого оборудования, многие помещения были полностью опустошены, локальная сеть – разрушена, а среди выброшенных вещей оказались иконы, произведения искусства и сербская символика.

«К сожалению, употреблялся алкоголь и некоторые наркотические вещества. Мы знаем, что там находился спецназ косовской полиции…. Мы постараемся как можно скорее обустроить это пространство», – заявил он.

Градоначальник Зубин-Потока Милош Перович заявил, что после официального начала работы в качестве главы муниципалитета он посетил все офисы и обнаружил хаос и разгром, уничтоженный инвентарь, опустошенные помещения и сломанные двери практически в каждом из них, особенно в тех, где находились сотрудники спецподразделений «полиции».

«В одном из офисов видны следы пожара, как будто кто-то развёл там костёр. Потребуется много времени, денег и сил, чтобы вернуть зданию приличный вид», – отметил мэр.

