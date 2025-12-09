Всех угнали на убой: Лукашенко направит войска к бесхозной со стороны Украины границе

Елена Острякова.  
09.12.2025 22:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 131
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Белоруссии придется выставлять на украинской границе не только пограничников, но и войска.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совбеза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссии придется выставлять на украинской границе не только пограничников, но и войска. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Там проблем выше крыши. И многие проблемы придется решать в мобилизационном порядке – и выстраивать границу, которая брошена со стороны Украины, строить заставы, вооружать пограничников.

Более того, во второй линии за пограничниками приходится выставлять вооруженные силы. Это отвлекает определенные средства», – сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что сейчас обстановка на украинской границе стабилизировалась.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить