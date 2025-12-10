Польшу унизительно выбросили из переговоров по Украине

Игорь Шкапа.  
10.12.2025 10:01
  (Мск) , Киев
Просмотров: 88
 
Польша, США, Украина


Правительство Польши поплатилось за ставку на лагерь Джо Байдена и критику Дональда Трампа по время президентских выборов в США – теперь Варшава игнорируется участниками переговоров по Украине.

К такому выводу приходит экс-посол Польши в Киеве Ян Пекло, давая оценку тому факту, что Варшаву не удостоили приглашения на встречу диктатора Владимира Зеленского с лидерами Франции, Германии и Британии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нас просто нет. А мы — страна на восточном фланге», — сокрушается дипломат, напоминая, что Польша является важным «логистическим узлом для помощи Украине».

Пекло считает это результатом неправильной ставки во время президентских выборов в США.

«Если во время президентских выборов в США наше правительство говорит о Дональде Трампе как о российском агенте, диагностирует у него психическое заболевание, то, честно говоря, неудивительно, что мы отсутствуем во всех этих дискуссиях о будущем Украины и возможных отношениях между Европой и Соединенными Штатами», — заявил Пекло в интервью изданию Wirtualna Polska.

По его словам, «в результате мы имеем заблокированный канал связи между Варшавой и Вашингтоном».

«Нас никто не приглашает, с нами никто не советуется, никто не видит в этом необходимости», — горестно резюмирует Пекло.

