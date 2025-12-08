«Мы оказались в стороне»: Польшу отодвинули от переговоров по Украине
Польша не удостоилась приглашения на посвященный Украине саммит, который пройдет завтра с участием диктатора Владимира Зеленского в Лондоне.
Польские власти пытаются сделать вид, что в этом нет ничего страшного. А вот местные журналисты куда менее толерантны в своих оценках.
Встреча в Лондоне пройдет по инициативе президента Франции Макрона. Из европейских стран, учитывая, что Британия вышла из состава ЕС, кроме Франции и Германии, больше никого не будет.
Этот вопрос явно обеспокоенные сложившейся ситуацией журналисты задали министру цифровых технологий Кшиштофу Гавковскому. Тот ничего не смог сказать по сути, отделавшись общими фразами.
В свою очередь польский журналист Артур Жак видит в случившемся явно негативную тенденцию: «мы оказались в стороне».
«Возможно, я немного саркастичен, но, похоже, это не первый случай, когда участие Польши таким образом минимизируется», – заявил он в эфире новостного радио TOK FM.
По словам Жака, саммит пройдет в то время, когда «США и Россия пытаются оттеснить Европу на второй план».
Гость эфира добавил, что ему не нравится термин «мирные переговоры». Журналист подчеркнул, что ведут переговоры США, но по отдельности с Россией и Украиной, а Европа «пытается каким-то образом обозначить свое присутствие».
«Мирные переговоры должны в первую очередь вестись между Россией и Украиной, но Москва, похоже, не видит необходимости в диалоге с Киевом. Более того, Кремль пытается всеми возможными способами дискредитировать мирный процесс. Недавно Путин вновь заявил, что у украинской стороны нет мандата на управление, и он не намерен обсуждать этот вопрос ни с Украиной, ни с Европой. Путин видит только администрацию Трампа в качестве партнёра в вопросах того, что будет происходить на планете, особенно в Европе, и каковы будут сферы влияния», – сокрушается Жак.
