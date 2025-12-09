Трамп: Россия побеждает. Зеленский напрасно думал, что размер не имеет значения

Не в том положении находится Украина и Владимир Зеленский, чтобы ставить какие-то условия по мирному соглашению.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью «Politico», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нет никаких сомнений [страна в более выгодном положении на переговорах] – это Россия. Это гораздо более крупная страна… Потенциальные соглашения с Россией – это нелегко, потому что у России преимущество. Я отдаю должное украинскому народу и украинской армии за их храбрость, за их борьбу и все остальное, но в какой-то момент размер обычно побеждает. А они огромные, цифры просто сумасшедшие», – сказал Трамп.

Он повторил, будто Зеленский до сих пор уклоняется от конкретного обсуждения мирного плана, ссылаясь на то, что не изучил документ:

«Было бы неплохо, если бы он его прочитал. Гибнет много людей, так что было бы здорово, если бы он его прочитал. Его помощникам, его главным людям оно понравилось. Но они сказали, что он его еще не читал».

Трамп также повторил уже традиционное – «эта война бы не произошла, если бы я был президентом».