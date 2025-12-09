Американский сенатор-демократ успокаивает Украину абсолютно неприемлемыми для РФ «гарантиями»

Анатолий Лапин.  
09.12.2025 16:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 611
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Надежными гарантиями безопасности для Украины могут быть только американские самолеты в небе и европейские войска на земле – желательно, чтобы все это оплатили украинцы и европейцы.

Об этом в рамках дискуссии в Президентском фонде и институте Рональда Рейгана заявил сенатор-демократ Кристофер Кунс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Справедливый конец этой войны не означает, что мы заставляем демократию уступить позиции, которые Россия не смогла занять, и соглашаемся с ограничением украинских военных возможностей и с тем, что они вообще не смогут вступить в НАТО.

Как могут выглядеть гарантии безопасности? Европейские войска на земле, американские ВВС патрулируют небо, неограниченный доступ к разведанным и гарантиям США, а также к вооружению, желательно оплаченному украинцами и европейцами.

Но если это невозможно, если это просто какое-то обещание, что, знаете ли, Путин станет добрее и не будет снова вторгаться в Украину, я считаю, что это неприлично, заставлять Украину соглашаться на это», – вещал Кунс.

