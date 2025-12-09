Американский сенатор-демократ успокаивает Украину абсолютно неприемлемыми для РФ «гарантиями»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Надежными гарантиями безопасности для Украины могут быть только американские самолеты в небе и европейские войска на земле – желательно, чтобы все это оплатили украинцы и европейцы.

Об этом в рамках дискуссии в Президентском фонде и институте Рональда Рейгана заявил сенатор-демократ Кристофер Кунс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

