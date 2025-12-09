Молдавский бизнес: кошмарим население, деньги пилим с румынами, обвиняем Россию.
Молдова на минувших выходных едва не столкнулась с угрозой полного блэкаута. Ситуацию удалось сбалансировать только в понедельник за счет срочной покупки 100–150 МВт в час на румынской энергетической бирже по самым высоким из возможных ценам (300-400 евро за мегаватт).
Нештатная ситуация возникла из-за того, что все румынское электроэнергию отобрала Украина, переживающая сейчас жесткую декоммунизацию.
«Дефицит электричества подразумевает, что электричество идет по пути наименьшего сопротивления, где потребляется. Как только возник дисбаланс в системы Украины, то она стала отбирать больше электроэнергии от нас, из нашей системы», – объяснил министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету.
Госпредприятие Moldelectrica уверяет, что в энергосистеме страны никаких проблем, но при этом просит граждан «ответственно использовать электроэнергию».
Однако молдавский экономист Сергея Тофилата заявил о катастрофическом дефиците и о риске отключений или роста цен до 600 евро/МВт•ч.
В это же время, глава компании Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что украинским энергетикам потребуются недели, чтобы восстановить энергосистему. Следовательно, отборы румынского электричества продолжатся.
К нынешней ситуации молдавские власти подвели страну сами, когда в 2022 году включили ее вместе с Украиной в единую энергосистему Европы. Теперь любые перетоки с запада на восток Кишиневу не перекрыть.
1 января этого года был совершен еще один самоубийственный шаг: Молдова отказалась покупать электричество у Приднестровья. Ранее МолдГРЭС (на правом берегу ее называют Кучурганской) обеспечивала 80% потребности страны. Причем цена в 2024 году составляла $66 за 1 МВт-ч, тогда как цены на электроэнергию в Румынии самые высокие в Евросоюзе –132 евро за мегаватт.
В ноябре МолдГРЭС попыталась принять участие в молдавском гостендере, но ее предложение было высокомерно отвергнуто.
Гражданский активист Михаил Ахремцев полагает, что власти прокручивают схему с румынскими коллегами с целью личной наживы.
«Обрубаем единственную возможность надежного получения электроэнергии у Кучурганской ГРЭС. Создаем искусственный дефицит. Затем нагнетаем панику, дескать скоро останемся без света вообще. А после по самой высокой цене у заранее оговоренных поставщиков приобретаем «на все деньги» и ни в сем себе не отказываем. Благо в энергетике нынче тотальное румынское доминирование и монополия. Схема проста и многократно уже применялась. Обворовывать бюджет и списывать все на страшную Россию», – написал Ахремцев в соцсети.
