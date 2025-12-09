Молдавский бизнес: кошмарим население, деньги пилим с румынами, обвиняем Россию.

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Молдова на минувших выходных едва не столкнулась с угрозой полного блэкаута. Ситуацию удалось сбалансировать только в понедельник за счет срочной покупки 100–150 МВт в час на румынской энергетической бирже по самым высоким из возможных ценам (300-400 евро за мегаватт).

Нештатная ситуация возникла из-за того, что все румынское электроэнергию отобрала Украина, переживающая сейчас жесткую декоммунизацию.

«Дефицит электричества подразумевает, что электричество идет по пути наименьшего сопротивления, где потребляется. Как только возник дисбаланс в системы Украины, то она стала отбирать больше электроэнергии от нас, из нашей системы», – объяснил министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету.

Госпредприятие Moldelectrica уверяет, что в энергосистеме страны никаких проблем, но при этом просит граждан «ответственно использовать электроэнергию».

Однако молдавский экономист Сергея Тофилата заявил о катастрофическом дефиците и о риске отключений или роста цен до 600 евро/МВт•ч.

В это же время, глава компании Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что украинским энергетикам потребуются недели, чтобы восстановить энергосистему. Следовательно, отборы румынского электричества продолжатся.

К нынешней ситуации молдавские власти подвели страну сами, когда в 2022 году включили ее вместе с Украиной в единую энергосистему Европы. Теперь любые перетоки с запада на восток Кишиневу не перекрыть.

1 января этого года был совершен еще один самоубийственный шаг: Молдова отказалась покупать электричество у Приднестровья. Ранее МолдГРЭС (на правом берегу ее называют Кучурганской) обеспечивала 80% потребности страны. Причем цена в 2024 году составляла $66 за 1 МВт-ч, тогда как цены на электроэнергию в Румынии самые высокие в Евросоюзе –132 евро за мегаватт.

В ноябре МолдГРЭС попыталась принять участие в молдавском гостендере, но ее предложение было высокомерно отвергнуто.

Гражданский активист Михаил Ахремцев полагает, что власти прокручивают схему с румынскими коллегами с целью личной наживы.