Отрезвления нет: Упоротые евробюрократы требуют «загнать Москву в стратегический тупик»

Продолжать войну с Россией руками Украины, накачивать Европу оружием, в том числе ядерным, добиваться «стратегического тупика» Москвы – такие тезисы содержатся в свежей статье экс-посла Нидерландов в Киеве Кейса Кломпенхауэра, ныне члена координационного совета Ukraine Facility Platform (программа финансовой поддержки Украины).

«Послевоенный либеральный международный порядок испытывает эрозию и возвращается в хищную систему предыдущих веков, что предвещает умножение конфликтов. При этом баланс сил сместился не в пользу Европы. Ее экономическая база ослабла. Население стареет. Альянс с США под давлением, а сама Европа не способна гарантировать мир даже в партнерстве с Соединенными Штатами. Время самоуспокоения прошло. Европа должна срочно пересмотреть стратегическую позицию, чтобы не быть поглощенной геополитическими реалиями», – пишет Кломпенхауэр в украинском рупоре глобалистов издании «Европейская правда».

Во всем этом он винит Россию, уверяя, что ее «реваншистский империализм» представляет собой «двигатель величайшей войны на европейском континенте за 85 лет».

По словам автора, Россия и КНР преследуют общую цель – «взорвать ведущую роль Запада».

«В таком свете война России против Украины – часть глобального противостояния между Китаем и США и их партнерами», – уверяет голландец, пытаясь таким образом убедить Вашингтон не выходить из украинской войны.

При этом экс-посол сокрушается, что «стратегические интересы США и Европы расходятся».

«Смещение баланса сил больно отразилось на Европе. Экономическую слабость ЕС подробно описал Марио Драги в своем отчете. Европа не готова ни политически, ни экономически и институционально к новой реальности. В 2022 году российская агрессия заставила европейцев осознать, что они не способны вести войну дольше нескольких недель – и даже для этого нуждаются в американской поддержке. Тактическая цель Европы – способность поддерживать интенсивную войну в течение длительного времени. Отсутствие должной разведки является предвестником поражения. Поэтому нужно с участием Украины нарастить независимые разведывательные возможности», – считает Кломпенхауэр.

Автор призывает Европу сделать ставку на усиление ядерного потенциала.

«Развертывание британских и французских ядерных сил в Европе должно быть облегчено. При необходимости – вместе с силами стран НАТО, имеющих самолеты, способные нести ядерные боезаряды», – грозит дипломат.

При этом он и не скрывает, что Украине в этой истории уготована лишь роль пушечного мяса, чтобы «загнать Москву в стратегический тупик».