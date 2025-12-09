Офицер ВСУ: Нам пока подбили один глаз, но могут и вспороть брюхо

Анатолий Лапин.  
09.12.2025 09:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 913
 
Дзен, Мобилизация, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


У России остаётся возможность проведения новой волны мобилизации с целью увеличения задействованной в СВО группировки и разгрома Украины в случае, если цели спецоперации не будут достигнуты дипломатическим путём.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У России остаётся возможность проведения новой волны мобилизации с целью увеличения задействованной в СВО...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Встает вопрос – перейдет Путин к мобилизации или не перейдет? Мы-то уже перешли давно… Если не будет формата выхода из войны, который его устроит, то он перейдет. И тогда будет совсем другая история, я имею в виду по количеству людей

Он совершенно точно не пойдет на то, что будет выглядеть как его поражение, потому что в этом случае ему точно каюк.

И у нас получается такая история – нам, допустим, подбили левый глаз, и мы не хотим выходить из боя, потому что, если я уйду из боя, то я должен что-то отдать, кошелек, допустим, который от меня требует тот, который напал. И я держусь, думаю, ну ладно, нормально.

И тут противник достает нож. И мне тут нужно снова делать переоценку – может быть, все-таки кошелек отдать? Потому что это уже не подбитый глаз будет, а последствия похуже.

То есть, мобилизация в России – это Путин достает нож. И последствия могут для нас оказаться хуже», – заявил Грин.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить