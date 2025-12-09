Офицер ВСУ: Нам пока подбили один глаз, но могут и вспороть брюхо
У России остаётся возможность проведения новой волны мобилизации с целью увеличения задействованной в СВО группировки и разгрома Украины в случае, если цели спецоперации не будут достигнуты дипломатическим путём.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Встает вопрос – перейдет Путин к мобилизации или не перейдет? Мы-то уже перешли давно… Если не будет формата выхода из войны, который его устроит, то он перейдет. И тогда будет совсем другая история, я имею в виду по количеству людей…
Он совершенно точно не пойдет на то, что будет выглядеть как его поражение, потому что в этом случае ему точно каюк.
И у нас получается такая история – нам, допустим, подбили левый глаз, и мы не хотим выходить из боя, потому что, если я уйду из боя, то я должен что-то отдать, кошелек, допустим, который от меня требует тот, который напал. И я держусь, думаю, ну ладно, нормально.
И тут противник достает нож. И мне тут нужно снова делать переоценку – может быть, все-таки кошелек отдать? Потому что это уже не подбитый глаз будет, а последствия похуже.
То есть, мобилизация в России – это Путин достает нож. И последствия могут для нас оказаться хуже», – заявил Грин.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: