Офицер ВСУ: Нам пока подбили один глаз, но могут и вспороть брюхо

У России остаётся возможность проведения новой волны мобилизации с целью увеличения задействованной в СВО группировки и разгрома Украины в случае, если цели спецоперации не будут достигнуты дипломатическим путём.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

