Средняя Азия празднует победу в российской СВО

Елена Острякова.  
09.12.2025 19:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1233
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Средняя Азия, Украина


Ситуация на Украине развивается по сценарию, выгодному для стран Средней Азии.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Темур Умаров заявил в интервью Маргарите Лютовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия выходит достаточно убедительно из этого конфликта. И для стран Центральной Азии – это положительный исход с той точки зрения, что они поставили на правильный сценарий. Они не повернулись к России спиной, хотя в 2022 году были намеки на то, что кто-то подумает пересмотреть свои отношения с Москвой.

Однако все лидеры стран Центральной Азии продемонстрировали свою лояльность. Много раз ездили к Владимиру Путину и много чего ему говорили лично того, что неизвестно широкой публике. Я уверен, что на этих встречах они говорили: Владимир Владимирович, вы победите, а мы с вами стоим плечом к плечу. Выходит, что они поставили на правильную сторону, а на неправильную не ставили», – рассуждал Умаров.

Он указал на то, что единственная среднеазиатская страна, которая получила материальный ущерб от ВСУ, это Казахстан, чей президент единственный поддерживал контакты с утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским.

