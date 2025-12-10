В Польше продолжают держать под арестом антибандеровского активиста

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Участник антибандеровских акций в Польше Артур Чмок продолжает находиться под арестом, есть угроза, что власти не отпустят его на свободу после истечения срока заключения.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил Андрей Родионов, координатор международного движения «РУСОВ», членом которого является Чмок.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Артур Чмок должен выйти из тюрьмы в конце декабря, но все его друзья опасаются, чтобы ему не продлили срок под каким-нибудь ещё предлогом. Он сильно похудел в тюрьме, потому что тюремную еду в Польше, как правило, невозможно есть, т.к. на суточный рацион питания одного заключённого выделяется всего 5 злотых, а, как говорят поляки, за такие деньги даже суп в дешёвом кафе не купишь. Родственники, соратники и друзья Артура передают ему деньги, чтобы он мог периодически покупать себе в тюрьме какую-то человеческую еду, но этого, конечно же, недостаточно».

«Психически он держится, но ему тяжело, т.к. полиция относится к нему предвзято, в частности отказывая ему в праве свидания с близкими и передачи посылок из дома. Также стало известно, что немного ранее суд отклонил ходатайство об электронном надзоре для Артура. В свете всех этих событий польские соратники Артура убеждены, что его арест, конечно же, имеет политический характер. Спецслужбы Польши хотят вынудить Артура отказаться от своей общественно-политической деятельности, но, хорошо зная Артура, вряд ли они смогут достигнуть желаемого результата. Даже скорее наоборот – только укрепят его в своей правоте», – сказал Родионов.

Чмока арестовали на три месяца в конце сентября. Активист известен тем, что выступает против русофобской и пробандеровской политики польского правительства. До этого на него давили, вынуждая прекратить общественную деятельность.

Польские спецслужбы ранее проводили обыски в квартирах соратников Чмока, которые собрали акцию протеста возле посольства Украины в Варшаве, выражая возмущение попытками втянуть Польшу в боевые действия.