СВО на Украине и бывшая Югославия: Всё больше параллелей
Хорватия не будет признавать новые границы России, заявил премьер Андрей Пленкович в ходе лекции во Французском институте международных отношений (IFRI).
«Границы нельзя менять силой, и важно, чтобы Украина получила постоянные гарантии безопасности», – сказал он, призвав ЕС «адаптировать промышленность, чтобы идти в ногу с противником, который поставил свою экономику на службу войне».
Лукавство Пленковича заключается в следующем: в 1991 году сепаратистская Хорватия силой поменяла границы суверенной Югославии, заявив о своей независимости.
А после Загреб не дал сделать то же столкнувшимся с национальным гнётом хорватским сербам, провозгласившим Республику Сербская Краина, которая была уничтожена в 1995 хорватским блицкригом при поддержке Запада.
Тогда Белград не вмешался, чтобы спасти сербскую республику в Хорватии, но спустя почти тридцать лет аналогичная ситуация сложилась на Украине, где Москва вмешалась, поддержав русские республики Донбасса, и начала СВО.
