Дать Украине Томагавки и закупить у неё беспилотники! – сенатор-демократ потребовал от Трампа стать ещё «мудрее» Байдена

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американские ракеты «Томагавк» ничего не изменят в конфликте Украины с Россией, но будут «полезными». Также Соединенным Штатам стоило бы покупать у Украины ее беспилотники, которые зарекомендовали себя в ударах по России.

Об этом в рамках дискуссии в Президентском фонде и институте Рональда Рейгана заявил сенатор-демократ Кристофер Кунс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.