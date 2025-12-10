Мерц поедет лично бороться с Россией в Армении

Елена Острякова.  
10.12.2025 09:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 230
 
Армения, Германия, Политика, Россия


Россия обязательно вмешается в парламентские выборы в Армении в июне 2026 года.

Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в Берлине на подписании стратегического соглашения с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Стало совершенно тревожной нормой, что выборы подвергаются нападкам со стороны врагов демократии. В частности, Россия пытается запугать избирателей в Армении слишком большим сближением с западными партнерами. Она распространяет ложь о целях и ценностях ЕС. Мы знаем это: дезинформация, саботаж, беспилотники. Россия пытается дестабилизировать не только Европу, но и Армению с помощью гибридных мер», – сказал Мерц.

Он объявил, что намерен посетить Ереван в мае за месяц до выборов.

