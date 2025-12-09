Генерал США подстрекает: У России осталось не так много времени

Вадим Москаленко.  
09.12.2025 10:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 916
 
Бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, в прошлом озвучивавший несбывшиеся прогнозы о военном разгроме России и захвате Крыма украинцами, выдал новую порцию предсказаний – ознакомиться с ней стоит, чтобы понимать, что замышляет враг.

Ходжес заявил: если мирное соглашение не устраивает бандеровские власти в Киеве, оно не будет подписано. Война должна продолжаться – ВСУ будут бить по российской промышленности с целью вызвать экономический кризис в РФ.

«Трудно представить, как можно прийти к соглашению, которое устроило бы украинцев. Если только Европа не вмешается, чтобы заполнить пробел, оставленный Соединенными Штатами. А Европа вполне способна это сделать.

Я имею в виду, прошло 11 с половиной лет, а Европа так и не помогла Украине победить, но России удалось захватить только 20% территории Украины. И я не думаю, что ситуация кардинально изменится в ближайшие месяцы», – сказал Ходжес в интервью каналу «Силиконовый занавес».

По его мнению, главное в этой войне – не Украина, а ущерб российской экономике.

«Зато Украина начинает наносить значительный ущерб российской нефтегазовой инфраструктуре, и если так будет продолжаться, то вероятно к следующему году у России начнутся серьезные проблемы с финансированием войны.

Одна из российских областей уже сообщила, что они больше не могут выплачивать премии российским солдатам, которые подписывают контракт. Поэтому, у России осталось не так много времени», – подстрекал американский генерал.

Что же, лучшим ответом на козни «ястребов» будет ускорение освобождения русских земель на Украине российской армией, что и происходит в последние месяцы. Новый прогноз русофоба Ходжеса должен быть посрамлён.

