Разрыв с энергосистемой ЕС и тотальный блэкаут – сценарий от экс-министра энергетики Украины

Ситуация в украинской энергетике становится угрожающей.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Первый западный» заявил экс-министр энергетики Украины Иван Плачков, отвечая на вопрос о состоянии дел в энергетике страны.

«Ситуация критическая и угрожающая. Повреждено большое количество генерирующих мощностей – как на тепловых электростанциях, так и на гидроэлектростанциях. Работают атомные электростанции, но враг коварный – массированные атаки по подстанциям, линиям электропередач, которые обеспечивают выдачу мощности атомных станций. Станции вынуждены уменьшать мощность», – сказал Плачков.

Он считает, что вполне вероятен полный блэкаут.

«И на какой-то период Украина будет без электроэнергии, к сожалению, мы можем разделиться с европейской энергосистемой. Поэтому применяются такие жесткие графики отключений«», – опасается экс-министр.

По его словам, проблему усугубляет приближение холодов.