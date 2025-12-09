Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Обнародование США новых порций компромата на верхушку режима Зеленского будет приводить к изменению общественного мнения в Западной Европе и, как следствие, – прекращению денежных вливаний уже и со стороны европейцев.

Об этом на канале «Красная линия» заявил американист Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На протяжении этого года Трамп неоднократно говорил Зеленскому, и другим руководителям киевского режима, что у вас нет карт, у вас позиции заведомо проигрышные, вы военные действия против России проигрываете. Но пока слова не доходили. В результате того, что киевский режим поддерживали западные европейские страны, Киев себя вел в этом плане как бы на равных», – сказал Васильев.