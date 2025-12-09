«Европейцы тоже перестанут платить» – Каждая новая порция компромата смертельно опасна для Зе-режима
Обнародование США новых порций компромата на верхушку режима Зеленского будет приводить к изменению общественного мнения в Западной Европе и, как следствие, – прекращению денежных вливаний уже и со стороны европейцев.
Об этом на канале «Красная линия» заявил американист Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«На протяжении этого года Трамп неоднократно говорил Зеленскому, и другим руководителям киевского режима, что у вас нет карт, у вас позиции заведомо проигрышные, вы военные действия против России проигрываете.
Но пока слова не доходили. В результате того, что киевский режим поддерживали западные европейские страны, Киев себя вел в этом плане как бы на равных», – сказал Васильев.
«Но сегодня его поставили на место, дискредитировали и действительно поставили перед проблемой, что завтра дискредитация будет настолько сильна, что не только США в лице Трампа, но и западные европейские страны тоже поймут, что бесполезно поддерживать этот режим.
Это даже повлиять на европейское общественное мнение – что это бесполезно туда деньги вкладывать или поддерживать, их все равно разворуют», – подытожил дипломат.
