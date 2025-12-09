Зе-политолог хитрит: Выровняем линию фронта по Славянску и Краматорску

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине признают, что в будущем могут под военным давлением ВС РФ выйти из остающейся под контролем Киева части Донбасса.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога Руслана Бортника заявил обслуживающий интересы Банковой политолог Владимир Фесенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что касается обмена территориями, а также статуса оккупированных территорий, я считаю, здесь даже теоретического компромисса нет. По Донбассу компромисс возможен, но не сейчас. Я думаю, что объективно в результате конкретного развития военных событий, не сейчас, а через год, через полтора, если нам придётся под российским военным давлением выйти из Краматорска, Константиновки, Славянска, часть Донбасса небольшая будет ещё сохраняться под нашим контролем. Ну, либо будет очевиден риск утраты Славянска и, например, Краматорска», – сказал укро-эксперт.

Он говорит, что в этом случае «переговоры о территориальном размене станут более актуальны».