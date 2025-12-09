Зе-политолог хитрит: Выровняем линию фронта по Славянску и Краматорску

Игорь Шкапа.  
09.12.2025
  (Мск) , Киев
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Украине признают, что в будущем могут под военным давлением ВС РФ выйти из остающейся под контролем Киева части Донбасса.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога Руслана Бортника заявил обслуживающий интересы Банковой политолог Владимир Фесенко.

«Что касается обмена территориями, а также статуса оккупированных территорий, я считаю, здесь даже теоретического компромисса нет. По Донбассу компромисс возможен, но не сейчас.

Я думаю, что объективно в результате конкретного развития военных событий, не сейчас, а через год, через полтора, если нам придётся под российским военным давлением выйти из Краматорска, Константиновки, Славянска, часть Донбасса небольшая будет ещё сохраняться под нашим контролем. Ну, либо будет очевиден риск утраты Славянска и, например, Краматорска», – сказал укро-эксперт.

Он говорит, что в этом случае «переговоры о территориальном размене станут более актуальны».

«Сейчас, в нынешних условиях, я думаю, что и Зеленский на это не согласится, и мы знаем аргумент, который присутствует в общественном мнении – недопустим обмен одних украинских территорий на другие. А вот территориальный размен, то, что называлось и называется выравнивание линии фронта, это будет возможно, но не сейчас, а когда будет немножко другая военная ситуация», – рассуждал Фесенко.

