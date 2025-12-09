Зеленский в панике, он боится ареста, – Арестович
Диктатор Зеленский паникует, ища гарантий личной безопасности в странах Европы. Но ни президент Франции, ни премьер Британии, ни немецкий канцлер не готовы портить отношения с США из-за него.
Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (признанный в РФ террористом), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Зеленский мрачен на этой встрече, потому что он прекрасно понял, какую печать на него наложил Трамп, сказав, что «я разочарован, что он даже не прочитал» – это политический смертный приговор.
Проблема в том, что, если американцы всерьез прикрутят сейчас помощь, фронт завалится ускоренными темпами. Арахамия или Юлия Владимировна не успеют прийти к власти и сказать: «Да это все Зеленский, а я подписываю».
Зеленский будет персонально отвечать за завалившийся фронт. И последнее, на что он ставку делает, что «мы наказываем Путина, наказываем россиян, посмотрите, они тоннами, тысячами гибнут, как мухи, а мы, ого-го, еще стоим». Этот аргумент будет выбит у него, у него вообще ничего не останется.
А теперь представьте, что туда еще сейчас выбрасывается очередная пленка, где уже Зеленский записан. Второй человек государства, Ермак, уже атакован и снят с должности. Выбрасывается на Зеленского, а после слов Трампа, что я разочарован, вероятность того, что новые пленки НАБУ успешно распаковываются – 98%. Как же ему не нервничать и не закусывать губу?
Он бежит к европейцам договариваться не об Украине, а о личных гарантиях безопасности, в первую очередь. И ставит перед ним вопрос: «Вы меня примете во Франции, если меня американцы потребуют выдать за кражу денег американских налогоплательщиков, когда я уже перестану быть президентом?». А Макрон говорит: «Эээ…», он к британцам: «А вы?» – «Ну, собственно, ля-ля-ля». Он к немцам: «А вы?». Немцы: «Ну, ты понимаешь, какие у меня проблемы, 70% не одобряют мою деятельность как лидера, федерального канцлера или главы коалиции».
И все. Как вы думаете, будет ли Германия, Франция и Великобритания ценой своих отношений США не выдавать Зеленского в будущем, например, если американцы захотят его посадить за кражу американских денег? Поэтому он в панике», – заявил Арестович.
