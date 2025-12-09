Диктатор Зеленский паникует, ища гарантий личной безопасности в странах Европы. Но ни президент Франции, ни премьер Британии, ни немецкий канцлер не готовы портить отношения с США из-за него.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (признанный в РФ террористом), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

