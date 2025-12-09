Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Свежее интервью посла в Лондоне Андрея Келина демонстрирует трудность позиции, когда Москва согласилась на теоретическую заморозку по линии фронта в случае вывода ВСУ из Донбасса, но при этом осознает, что на большей территории Украины по-прежнему хозяйничают нацисты, издевающиеся над русским населением.

Ведущий британского телеканала Sky News попытался несколько раз задеть дипломата заявлениями о том, что Россия безосновательно вторглась на Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В соответствии с нашей Конституцией, мы взяли под свою защиту русских людей, живущих на этой территории. И, конечно, мы помогаем этим людям и будем продолжать это делать, предотвращая дискриминацию, которую проводит нацистский режим в Киеве», – заявил Келин.

«Я имею в виду, что война, которую ваш президент начал, вторгшись в Украину, может закончиться завтра. Не так ли, если он просто прикажет своим вооруженным силам покинуть Украину?» – провоцировал дипломата ведущий.

«Она закончится завтра, если украинские войска покинут Донбасс», – озвучил Келин предложение, на которое, очевидно, никогда не пойдёт Зе-режим.

«Или если Россия покинет Украину», – снова провоцировал британец.