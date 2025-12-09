Трудности российской дипломатии – только Донбасс или все русские земли?

Анатолий Лапин.  
09.12.2025 09:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1900
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Свежее интервью посла в Лондоне Андрея Келина демонстрирует трудность позиции, когда Москва согласилась на теоретическую заморозку по линии фронта в случае вывода ВСУ из Донбасса, но при этом осознает, что на большей территории Украины по-прежнему хозяйничают нацисты, издевающиеся над русским населением.

Ведущий британского телеканала Sky News попытался несколько раз задеть дипломата заявлениями о том, что Россия безосновательно вторглась на Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Свежее интервью посла в Лондоне Андрея Келина демонстрирует трудность позиции, когда Москва согласилась на...

«В соответствии с нашей Конституцией, мы взяли под свою защиту русских людей, живущих на этой территории. И, конечно, мы помогаем этим людям и будем продолжать это делать, предотвращая дискриминацию, которую проводит нацистский режим в Киеве», – заявил Келин.

«Я имею в виду, что война, которую ваш президент начал, вторгшись в Украину, может закончиться завтра. Не так ли, если он просто прикажет своим вооруженным силам покинуть Украину?» – провоцировал дипломата ведущий.

«Она закончится завтра, если украинские войска покинут Донбасс», – озвучил Келин предложение, на которое, очевидно, никогда не пойдёт Зе-режим.

«Или если Россия покинет Украину», – снова провоцировал британец.

«Россия не собирается покидать Украину. Мы не можем оставить русскоязычных и русских людей на милость нацистов в Киеве, которые вчера запретили русский язык в парламенте в нарушение соглашений Совета Европы с этой стороны. Запретили язык, Церковь, которую посещает большинство украинцев, запретили образование», – напомнил посол.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить