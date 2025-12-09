В Киргизии в «Бишкек Арене» с 5 по 7 декабря состоялись матчи по хоккею сборных России, Казахстана и принимающей страны, показав пример дружбы и спортивной солидарности на фоне того, как Международная федерация хоккея делает всё, чтобы не допустить российских и белорусских хоккеистов до мировых соревнований.

Как видим, в Средней Азии произошёл реальный политический и идеологический прорыв, так как сам турнир был посвящён 80-летию Победы, и игра хоккейных команд была направлена на сохранение исторический памяти. Организаторы также подчеркнули, что матчи проходили в момент 84-й годовщины битвы за Москву, в которой приняли участие дивизии, сформированные в Казахской и Киргизской ССР.

Это показательно в контексте того, как Запад через «тюркскую интеграцию» всячески пытается противопоставить республики и народы региона России, оторвав их из общего социокультурного пространства. Турнир стал удачным примером противодействия недружественным устремлениям.

Надо отметить, что стало меняться отношение к российским спортсменам и на мировом уровне. Так, в начале ноября Международная федерация водных видов спорта приняла решение разрешить атлетам из России принимать участие в чемпионатах Европы с начала следующего года – как в индивидуальных, так и в командных видах спорта. В частности, речь идёт о водном поло, в котором сборная РФ не состязалась с 2022-го года.

В объединении пошли на изменение своих правил, так как ранее россияне могли выступать индивидуально и только в нейтральном статусе. И это также знаковое событие для всего мира спорта, так как стало приходить осознание тщетности и деструктивности введения санкций в этой сфере.

Тем более, для многих очевидна избирательность таких ограничений на примере Израиля, который проводит геноцид палестинцев, но никаких мер в отношении индивидуальных еврейских спортсменов и коллективных команд предпринято ни одной федерацией не было. Такой подход уже вызывает недовольство со стороны многих национальных команд, что уже не может игнорироваться международными чиновниками от спорта.

Это, кстати, уже целая тенденция, которая охватывает не только спорт, так как даже в Евровидении-2026 отказались в знак протеста принимать участие Испания, Нидерланды, Ирландия и Словения после голосования, подтвердившего присутствие Израиля. И на этом фоне похоже, что сами организаторы санкций и отмен в сфере культуры и спорта рискуют оказаться в международной изоляции, нежели Россия.

К сожалению, МОК и Международная федерация хоккея с шайбой продолжают занимать враждебное отношение к российским спортсменам. Хотя внутри организации хоккеистов еще продолжаются горячие споры, говорящие о том, что единства по этому вопросу уже никакого нет.

Так, 3 декабря на собрании совета Международной федерации хоккея (IIHF), где дебатировалась тема возвращения России на международные соревнования, стороны попросту ни к чему не пришли. В итоге прения перенесли на следующее заседание, что больше говорит о попытках бюрократически затянуть и заволокитить этот вопрос, чем вынести окончательный вердикт.

Об этом признался прессе глава Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс, являющийся членом совета IIHF:

«Да, мы обсуждали. У нас была дискуссия. Договорились, что вернемся к этому вопросу еще раз на следующем собрании. Никакого решения не было. В феврале? Трудно сказать. Может, в январе. Не позже февраля. Возможно, будут и другие вопросы, может, будет внеочередное заседание».

В качестве аргумента против Козиолс использовал тезис о необходимости организации дополнительной дорогостоящей охраны всех турниров с целью недопущения провокаций, а также обеспечения гражданам РФ виз, которым страны ЕС якобы неохотно предоставляют. Естественно, что такие доводы в отношении сборной Израиля по хоккею с шайбой не применялись, что подтверждает стремление любыми путями не дать хода российским хоккеистам с целью сохранения конкурентных преимуществ и для оказания дальнейшего давления на Москву.